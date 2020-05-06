السعودية اليوم / مسؤول أممي يؤكد أن 1.9 مليون مهجّر نيجيري يواجهون خطر كورونا



أبوجا 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020 م واس

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) لدى نيجيريا بيتر هوكينز أن حوالي 1.9 مليون مهجّر إثر الاشتباكات في نيجيريا يعيشون في ظل خطر الإصابة بفيروس

وقال في بيان اليوم إن 19 مليون طفل حول العالم اضطروا لترك منازلهم بسبب أحداث العنف والاشتباكات العام الماضي بينهم 60 % أطفال تتراوح أعمارهم بين 1 - 4 أعوام.

ولفت هوكينز الانتباه إلى أن مئات آلاف الأطفال شمال شرقي البلاد يواجهون خطر الاشتباكات والفيروس في آن واحد.

// انتهى //

02:07ت م

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أبوجا 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) لدى نيجيريا بيتر هوكينز أن حوالي 1.9 مليون مهجّر إثر الاشتباكات في نيجيريا يعيشون في ظل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال في بيان اليوم إن 19 مليون طفل حول العالم اضطروا لترك منازلهم بسبب أحداث العنف والاشتباكات العام الماضي بينهم 60 % أطفال تتراوح أعمارهم بين 1 - 4 أعوام.ولفت هوكينز الانتباه إلى أن مئات آلاف الأطفال شمال شرقي البلاد يواجهون خطر الاشتباكات والفيروس في آن واحد.// انتهى //02:07ت م0271

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