السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يطلع على جهود تعليم صبيا



جيزان ١٢ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٠م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم على تقرير مفصل عن سير العمل وإدارة العملية التعليمية والمدرسية والمساندة "عن بعد" بإدارة تعليم محافظة صبيا.

واستمع سموه لشرح مفصل من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن إسهامات تعليم صبيا مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة لإنجاح خطط مواجهة فايروس

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن سعادته بما تضمنه التقرير ، موجها ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجياً العون والسداد للجميع.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو أمير منطقة جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ.

// انتهى //

01:59ت م

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جيزان ١٢ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٠م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم على تقرير مفصل عن سير العمل وإدارة العملية التعليمية والمدرسية والمساندة "عن بعد" بإدارة تعليم محافظة صبيا.واستمع سموه لشرح مفصل من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن إسهامات تعليم صبيا مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة لإنجاح خطط مواجهة فايروس كورونا وفق توجيهات سموه وتأكيد معالي وزير التعليم بتوفير كافة الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يضمن سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19). .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة.وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن سعادته بما تضمنه التقرير ، موجها ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجياً العون والسداد للجميع.حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو أمير منطقة جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ.// انتهى //01:59ت م0268

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