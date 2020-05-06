السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يطلق عن بعد ست مبادرات مجتمعية بجامعة الباحة



الباحة 12 رمضان 1441هـ الموافق 06 مايو 2020م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم عن بعد ومن خلال الاتصال المرئي ، ست مبادرات طبية واستشارية وبحثية وتطوعية تقدمها جامعة الباحة.

واستمع سموه خلال التدشين لشرح من معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين عن تلك المبادرات التي تتضمن مبادرة الصحة العامة التي تهدف للوقاية من الأوبئة: جائحة

وأشاد سموه بهذه المبادرات المجتمعية التي تقدمها جامعة الباحة لأهالي المنطقة ، داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه المبادرات ، مقدماً سمّوه شكره لمعالي مدير الجامعة وكافة منسوبي ومنسوبات جامعة الباحة على ما يبذلونه من جهود ومشاركات فعالة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وثمّن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين تدشين سمو أمير الباحة مبادرات الجامعة التي تسهم مع جهود الدولة المباركة للتصدي لجائحة كورونا، منوهاً بكل ما يقدّمه سمّوه من دعم ومتابعة لجهود الجامعة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه ومتابعته لكل ما يخدم الجامعة وتحقيق مصالحها ومسؤولياتها الاجتماعية، واهتمامه بكل ما يعزز خططها وتنميتها في ظل الدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة.

وبين معاليه أن مبادرات الجامعة المتعددة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وجهود القطاعات الحكومية والخاصة، وفي إطار مسؤوليات الجامعة الاجتماعية للمساهمة في التصدي لتفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره ومعالجة آثاره، مشيراً إلى أن الجامعة تقدم ست مبادرات استشارية متنوعة في عدد من المجالات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية والبحثية والعمل التطوعي بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين التابعين للجامعة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

وأضاف الدكتور الحسين أن تلك المبادرات تهدف إلى المساهمة في تخفيف آثار الجائحة على المجتمع والمشاركة في تحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس، لينعم الأفراد بنمط حياة صحّي، ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي ، وذلك عن طريق قنوات التواصل الإلكترونية.

من جهته استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي – رئيس اللجنة الدائمة بالجامعة لمكافحة جائحة كورونا الدكتور غانم الغامدي أهم الخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ ظهور فايروس كورونا إضافة إلى المبادرات الطبية والاستشارية والتطوعية ، مبيناً أن مبادرة الصحة العامة واستعدادها للوقاية من الأوبئة تهدف إلى متابعة حالات جائحة كورونا المستجد وبائيًا واكلينيكيًا في منطقة الباحة ، إضافة إلى معرفة الوضع الاجتماعي والنفسي للمجتمع المحلي، فضلاً عن الآثار الاقتصادية للأوبئة على المجتمع، مع تحديد الأوبئة الأكثر انتشاراً في منطقة الباحة، ووضع الخطط اللازمة والمناسبة لمكافحتها، وأخيراً دراسة وتطوير أحدث الوسائل في التشخيص والعلاج والوقاية من الأوبئة .

كما استعرض بقية المبادرات والدور المميز الذي ستقدمه في خدمة المجتمع بمشيئة الله.

بدوره أثنى مدير عام الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج على الدور الذي تقوم به الجامعة في التصدي لانتشار فيروس كورونا وما تنفذه من خطوات احترازية ، إضافة إلى البرامج والمبادرات الطبية الاستشارية والتطوعية ، مشيداً بالتعاون المستمر والمثمر بين جامعة الباحة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في ظل توجيهات سمّو أمير منطقة الباحة.

// انتهى //

01:47ت م

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الباحة 12 رمضان 1441هـ الموافق 06 مايو 2020م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم عن بعد ومن خلال الاتصال المرئي ، ست مبادرات طبية واستشارية وبحثية وتطوعية تقدمها جامعة الباحة.واستمع سموه خلال التدشين لشرح من معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين عن تلك المبادرات التي تتضمن مبادرة الصحة العامة التي تهدف للوقاية من الأوبئة: جائحة فيروس كورونا المستجد، ومبادرة "استشارات" لتقديم الاستشارات الطبية والعلمية في عدد من التخصصات الطبية، ومبادرة دعم التمريض والأخصائيين الممارسين في القطاع الصحي بالمنطقة، ومبادرة دعم فريق الاستقصاء الوبائي بصحة الباحة بالكوادر المؤهلة من الكوادر التعليمية والفنية في الكليات الصحية بالجامعة، ومبادرة تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية في المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية، ومبادرة العمل التطوعي لكافة منسوبي الجامعة للمشاركة في الأعمال التطوعية لمواجهة هذه الجائحة.وأشاد سموه بهذه المبادرات المجتمعية التي تقدمها جامعة الباحة لأهالي المنطقة ، داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه المبادرات ، مقدماً سمّوه شكره لمعالي مدير الجامعة وكافة منسوبي ومنسوبات جامعة الباحة على ما يبذلونه من جهود ومشاركات فعالة للحد من انتشار فيروس كورونا.وثمّن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين تدشين سمو أمير الباحة مبادرات الجامعة التي تسهم مع جهود الدولة المباركة للتصدي لجائحة كورونا، منوهاً بكل ما يقدّمه سمّوه من دعم ومتابعة لجهود الجامعة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه ومتابعته لكل ما يخدم الجامعة وتحقيق مصالحها ومسؤولياتها الاجتماعية، واهتمامه بكل ما يعزز خططها وتنميتها في ظل الدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة.وبين معاليه أن مبادرات الجامعة المتعددة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وجهود القطاعات الحكومية والخاصة، وفي إطار مسؤوليات الجامعة الاجتماعية للمساهمة في التصدي لتفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره ومعالجة آثاره، مشيراً إلى أن الجامعة تقدم ست مبادرات استشارية متنوعة في عدد من المجالات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية والبحثية والعمل التطوعي بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين التابعين للجامعة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.وأضاف الدكتور الحسين أن تلك المبادرات تهدف إلى المساهمة في تخفيف آثار الجائحة على المجتمع والمشاركة في تحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس، لينعم الأفراد بنمط حياة صحّي، ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي ، وذلك عن طريق قنوات التواصل الإلكترونية.من جهته استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي – رئيس اللجنة الدائمة بالجامعة لمكافحة جائحة كورونا الدكتور غانم الغامدي أهم الخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ ظهور فايروس كورونا إضافة إلى المبادرات الطبية والاستشارية والتطوعية ، مبيناً أن مبادرة الصحة العامة واستعدادها للوقاية من الأوبئة تهدف إلى متابعة حالات جائحة كورونا المستجد وبائيًا واكلينيكيًا في منطقة الباحة ، إضافة إلى معرفة الوضع الاجتماعي والنفسي للمجتمع المحلي، فضلاً عن الآثار الاقتصادية للأوبئة على المجتمع، مع تحديد الأوبئة الأكثر انتشاراً في منطقة الباحة، ووضع الخطط اللازمة والمناسبة لمكافحتها، وأخيراً دراسة وتطوير أحدث الوسائل في التشخيص والعلاج والوقاية من الأوبئة .كما استعرض بقية المبادرات والدور المميز الذي ستقدمه في خدمة المجتمع بمشيئة الله.بدوره أثنى مدير عام الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج على الدور الذي تقوم به الجامعة في التصدي لانتشار فيروس كورونا وما تنفذه من خطوات احترازية ، إضافة إلى البرامج والمبادرات الطبية الاستشارية والتطوعية ، مشيداً بالتعاون المستمر والمثمر بين جامعة الباحة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في ظل توجيهات سمّو أمير منطقة الباحة.// انتهى //01:47ت م0266

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.