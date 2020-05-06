السعودية اليوم / أمانة تبوك تستخدم مايزيد عن 446 ألف لتر من المطهرات لتعقيم المواقع الحيوية بالمنطقة



تبوك 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

قامت أمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي من شهر رمضان المبارك بضخ مايزيد عن 446 ألف لتر من المطهرات لتعقيم أكثر من 960 موقعاً في المنطقة ، وأكثر من 2000 معدة وآلية ، بالإضافة إلى 19 ألف حاوية ، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول

وأوضحت الأمانة انها تستخدم من أجل ذلك معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينه لضمان عدم تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، حيث يتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها البعض وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم، مؤكدة أن أعمال التعقيم التي تنفذها تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم في شهر رمضان، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن في المنطقة، حيث يعمل بالميدان عشرات العمال في جميع ميادين المنطقة لتنفيذ توصيات الجهات المعنية.

وناشدت الأمانة المواطنين والمقيمين بالمحافظة على النظافة العامة، وإخراج النفايات بالتوقيت المناسب بأكياس محكمة الإغلاق، ووضعها في الأماكن المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة العمال المتواجدين في الميدان .

من جهة أخرى جددت أمانة منطقة تبوك التأكيد على أن الفرق الميدانية بجيع البلديات تواصل إلى جانب ذلك حملاتها الرقابية ، وأعمال الإصحاح البيئي، والرش والتعقيم للمنشآت والشوارع ، وتلقي ومباشرة البلاغات ، موضحه في بيان لها: أن هذه الإجراءات شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك،كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية، حيث ألزمت جميع مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات المستثناة من قرار الإغلاق ومن في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات و النظافة الشخصية وإلزام الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات والإشارات الخاصة بالتباعد المجتمعي .

// انتهى //

01:32ت م

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تبوك 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسقامت أمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي من شهر رمضان المبارك بضخ مايزيد عن 446 ألف لتر من المطهرات لتعقيم أكثر من 960 موقعاً في المنطقة ، وأكثر من 2000 معدة وآلية ، بالإضافة إلى 19 ألف حاوية ، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” إلى المتنزهات والميادين والأسواق والساحات العامة ، والمحافظة على سلامة أهالي المنطقة والمقيمين فيها.وأوضحت الأمانة انها تستخدم من أجل ذلك معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينه لضمان عدم تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، حيث يتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها البعض وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم، مؤكدة أن أعمال التعقيم التي تنفذها تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم في شهر رمضان، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن في المنطقة، حيث يعمل بالميدان عشرات العمال في جميع ميادين المنطقة لتنفيذ توصيات الجهات المعنية.وناشدت الأمانة المواطنين والمقيمين بالمحافظة على النظافة العامة، وإخراج النفايات بالتوقيت المناسب بأكياس محكمة الإغلاق، ووضعها في الأماكن المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة العمال المتواجدين في الميدان .من جهة أخرى جددت أمانة منطقة تبوك التأكيد على أن الفرق الميدانية بجيع البلديات تواصل إلى جانب ذلك حملاتها الرقابية ، وأعمال الإصحاح البيئي، والرش والتعقيم للمنشآت والشوارع ، وتلقي ومباشرة البلاغات ، موضحه في بيان لها: أن هذه الإجراءات شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك،كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية، حيث ألزمت جميع مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات المستثناة من قرار الإغلاق ومن في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات و النظافة الشخصية وإلزام الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات والإشارات الخاصة بالتباعد المجتمعي .// انتهى //01:32ت م0261

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