السعودية | وزير الخارجية البريطاني : عودة المنافسات الرياضية ستشكل دفعة معنوية للبلاد

المناطق - الرياض

عدّ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن عودة منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والمعلقة حاليًا بسبب فيروس كورونا المستجد، ستشكل دفعة معنوية للبلاد ككل.

وأوضح وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي اليوم أن عودة المباريات سترفع من معنويات البلاد، مبنياً أن الحكومة عقدت اجتماعات بناءة مع الهيئات الرياضية للتخطيط من أجل عودة الرياضيين إلى التمارين عندما يصبح ذلك آمنا.

وقال: “النقطة الأهم بطبيعة الحال هي أنه يمكننا القيام بذلك فقط عندما تشير التوصية الطبية والعلمية إلى أن القيام بذلك بات آمنا”، مشددا على أن ذلك هو “موضع دراسة نشطة”.

وتوقفت منافسات اللعبة الشعبية في إنجلترا منتصف مارس الماضي، حالها كحال مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، بسبب جائحة “كوفيد-19”.