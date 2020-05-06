السعودية | الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن حيي الفيصلية و الفاضلية في الأحساء من 13 رمضان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن حيي الفيصلية و الفاضلية في الأحساء من 13 رمضان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:50 صباحًا, 6 مايو 2020 م صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25 شعبان 1441هـ بحيي (الفيصلية والفاضلية) في محافظة الأحساء، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 رمضان 1441هـ ، واستمرار السماح لسكان الحيين بالتجول ، لقضاء احتياجاتهم ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية ، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية تحقيقًا للمصلحة العامة.

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