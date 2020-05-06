السعودية | شرطة الرياض : القبض على شاب يحمل سلاحا رشاشا داخل المركبة ويتباهى به

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:52 صباحًا, 6 مايو 2020 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما ، وأحدهما يحمل سلاحاً نارياً من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض على أحدهما، والذي ظهر يحمل سلاحاً ويتباهى بتصرفاته ، و جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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