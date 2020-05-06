شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن حيي "الفيصلية والفاضلية" في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء ١٣ رمضان، عن رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي كانت مقررة على حيي (الفيصلية و الفاضلية) في الأحساء .

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