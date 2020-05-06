- 1/3
- 2/3
- 3/3
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية، أربع منشآت غذائية؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.
وأضاف أنه قد تم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وشدد في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة.مكة المكرمة بلدية بحرة الفرعية المنشآت الغذائية فيروس كورونا الجديد
إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة في "بحرة"هادي العصيمي الخليج 365 2020-05-06
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية، أربع منشآت غذائية؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.
وأضاف أنه قد تم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وشدد في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
02:01 AM
"الشريف": الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية، أربع منشآت غذائية؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.
وأضاف أنه قد تم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وشدد في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة.
، إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة في "بحرة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة في "بحرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.