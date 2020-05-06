شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شاب يتباهى بحمل «رشاش» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض، القبض على شاب يحمل سلاحا رشاشا داخل المركبة ويتباهى به. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحاً نارياً من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهما، والذي ظهر يحمل سلاحاً ويتباهى بتصرفاته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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