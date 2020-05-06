شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 35% يؤيدون تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات والان نبدء بالتفاصيل
وعند سؤال المواطنين عن أهم القرارات المناسبة للحد من الشائعات رأى 35 % منهم ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات، و 28 % رأى أهمية توعية وثقيف المجتمع، واعتقد 20% أن السرعة في الرد على الشائعات من الجهات الرسمية هو القرار الأنسب، ورأى 15% من المستطلعين أن الشفافية في نشر الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية هو القرار الصحيح.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هناك مؤشر إيجابي حول دور المواطنين في الحد من الشائعات حيث أفاد 86 % أنهم يكتفون فقط بالاطلاع على الأخبار والمعلومات التي تصل إليهم دون نشرها، بينما 14 % ينشرون المحتوى الذي يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع وجود مستوى مرتفع من الوعي لدى غالبية المواطنين حيث أوضح 73% منهم أنهم يتحققون من صحة الأخبار والمعلومات التي تصل إليهم عن فيروس "كورونا" في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما 13 % يتحققون من ذلك إلى حد ما، في المقابل 14 % لا يتحققون من صحة الأخبار والمعلومات أبداً.
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