شكرا لقرائتكم خبر عن تراحم الشرقية: 3 آلاف مستفيد في محافظات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى أكثر من 3 آلاف فرد من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في المنطقة الشرقية عناية واهتمام بالغين، حيث يتم تقديم أكثر من 23 برنامجا خيريا لهم من قبل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بالشرقية د. يوسف الراشد أن اللجنة توفر استشارات قانونية للسجناء المحتاجين من أجل متابعة قضاياهم، بالإضافة إلى قيامها بمتابعة معاملات السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في الدوائر الحكومية، كما تسعى لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم أو تواجه أسرهم.

وأشار إلى أن تلك الخدمات تأتي ضمن واجب تراحم تجاه مستفيديها، حيث تسعى لتطوير البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين بين الحين والآخر بما يتوافق مع مستجدات العصر.

وحول أبرز المشاريع التي تقدمها اللجنة قال: نقدم العديد من المشاريع لأسر السجناء والمفرج عنهم، منها سداد الإيجارات وفواتير الكهرباء، بالإضافة إلى السلة الغذائية والخدمات التعليمية والتربوية لكافة أبناء وبنات النزلاء، وغيرها من البرامج المتنوعة، ومؤخرا تم توزيع أكثر من 700 سلة غذائية، كما تمت إضافة نحو 102 مستفيدين جدد لقائمة المستفيدين بعد دراسة أوضاعهم بهدف توفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 30 جلسة إرشادية للمفرج عنهم، و16 استشارة أسرية.

فيما اتخذت تراحم منذ بدء أزمة «كورونا» 6 إجراءات منها: التعامل مع المستفيدين عن بعد من خلال البدائل الإلكترونية، وتقديم حاسب آلي لكل طالب وطالبة من مستفيدي تراحم؛ ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد، وكذلك استمرار دروس التقوية لمركز تراحم التربوي التعليمي عن بعد.