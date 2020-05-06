20.442 بلاغا إسعافيا خلال منع التجول بالشرقية

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رفع الاستعدادات
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة بالشرقية فهد الغامدي، زيادة الطاقة الاستيعابية للعاملين في غرفة العمليات سواء من المستقبلين للبلاغات أو المرحلين للمراكز الإسعافية والأطباء وذلك بعد الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مبينا أن جهود الهيئة بدأت مباشرة عند انتشار الفيروس برفع كافة الاستعدادات البشرية من الكوادر الإسعافية والطبية والآليات الإسعافية والتجهيزات الطبية من مختلف الأجهزة الحديثة وتوفير أجهزة التعقيم لسيارات الإسعاف لتعقيمها بعد نقل أي حالة اشتباه، بالإضافة إلى توفير مواد التعقيم المختلفة وتوزيعها على كافة المراكز الإسعافية بالمنطقة.
حالات متنوعة
وأوضح الغامدي أن البلاغات التي تم استقبالها تنوعت بين الحالات المرضية والطارئة، وجاء منها 751 حالة مرض معد فيما تصدرت القائمة الأزمات التنفسية بـ2191 حالة، ثم حالات السقوط بـ 1433 حالة، و1248 حالة إغماء، و874 أزمة قلبية، و764 حالة نزيف، و498 حالة ولادة ، و482 حالة تصادم، وتضمنت الحالات 8027 حالة مرض عادي.
رسائل توعوية
وأشار إلى أن الهيئة استحدثت إدارة لمكافحة العدوى ومهمتها تعقيم المراكز الإسعافية والمركبات عبر جولات تقوم بها فرق مخصصة لهذه المهمة وعلى مدار الساعة للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس، كما تقوم ببث رسائل توعوية عبر حسابات الهيئة في برامج التواصل الاجتماعي للتوعية بالجائحة وخطورتها وكيفية الوقاية من منها والحد من انتشارها، بالإضافة إلى ذلك عقدت الهيئة عدة دورات تدريبية عن بعد لمكافحة العدوى، وبادرت وعبر الفرق الإسعافية التطوعية بفحص موظفي فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية عبر أجهزة الكشف.
تقييم وترحيل
وأفاد الغامدي بأنه خلال أزمة كورونا تتلقى غرفة العمليات كافة البلاغات الواردة من كافة أنحاء المنطقة من المواطنين والمقيمين، سواء للحالات المرضية أو الإصابات الناتجة عن مختلف الحوادث ومن ثم يتم تحويلها للدائرة الطبية المدعومة بالأطباء المتخصصين لتقييم الحالات، ومن ثم ترحيل هذه البلاغات للمراكز لمباشرتها من الفرق الإسعافية وتقديم الخدمة الإسعافية لها ومن ثم نقل الحالات لأقرب منشأة طبية.
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