شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسواق مؤقتة للخضار والفاكهة في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

استحدثت بلدية محافظة القطيف ثلاثة أسواق مؤقتة للخضراوات والفواكه في كل من سيهات والجش وجزيرة تاروت، لتلبية احتياجات الأهالي وتخفيف الازدحام عن الأسواق المركزية.

خيم مكيفة

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني أن البلدية قامت بتجهيز المواقع بتركيب خيم مكيفة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج الأسواق المؤقتة، مشيرا إلى أن المواقع ستحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان المحافظة، وتوفير احتياجاتهم الغذائية، ويأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في افتتاح أسواق إضافية مؤقتة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

صحة وسلامة

وأكد اتخاذ البلدية جميع الإجراءات الاحترازية داخل الأسواق والأماكن المحيطة بها من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل الأسواق، عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة عند دخول السوق، ونظمت البلدية المباسط والعمل على وضع خطة لدخول المركبات وخروجها، وذلك حرصا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة وتلافيا للزحام.

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متابعة مباشرة

وأشار م. الحسيني إلى أن المواقع ستتم متابعتها بشكل مباشر من قبل البلدية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة في الأسواق، حرصا منها وازديادا في الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. ولفت إلى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

سوق سيهات

يذكر أن البلدية افتتحت في وقت سابق سوق الخضار والفواكه المؤقت في سيهات على مساحة 2000 متر مربع على طريق الخليج، ويعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.