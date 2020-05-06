شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير الشرقية.. إسكان مؤقت للعمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

وأكد م. السالم أن ملف سكن العمالة في المدن الصناعية، سيشهد تطويرًا وتنظيمًا، خلال الفترة المقبلة، وتعمل اللجنة العليا لسكن العمالة، بشكل يومي؛ لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيم هذا الأمر، وتطوير الاشتراطات.

دليل خاص

وبين أن «مدن» أصدرت خلال السنوات الأخيرة، دليلًا خاصًا ببناء سكن العمالة، وتم تطبيقه على المجمعات السكنية التي خصصت مواقع لها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، فيما يجري تخصيص مواقع مجمعات سكنية في المدينة الصناعية الثالثة.

اشتراطات وضوابط

وأضاف أن «مدن» أطلقت مؤخرًا مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصانع، وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية، وهي مستمرة في تقديمها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع انتهائها ستكون هناك مهلة شهرين أمام المصانع؛ لإزالة الإسكان المؤقت.

مبادرات ومحفزات

وأوصى م. السالم بضرورة التزام الصناعيين بالحصول على رخص تشغيل من «مدن»، حتى يمكنهم الاستفادة من المبادرات والمُحفّزات، التي تساعدهم على تجاوز جائحة «كورونا»، ومنها خفض الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر «90 يومًا»، إضافة إلى الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020.

رخص تشغيل

وأشار إلى تمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهرًا، بدلًا من 24 شهرًا، وتمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الجاري 2020م، فيما بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات والمحفزات حتى الآن قرابة 1800 مستفيد.

متابعة ورقابة

وأكد أن أكثر من 400 رجل أمن يتولون متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة في المدن الصناعية، مع تنفيذ أكثر من 900 جولة تفقدية داخل 22 مدينة صناعية، شارك فيها 70 مراقبًا، مضيفًا أن «مدن» خاطبت شركاءها عبر كافة الوسائل الإعلامية والتقنية المتاحة؛ للالتزام بالتدابير الوقائية والممارسات الصحية ومنع التجول، والتقيد بضوابط الدخول والخروج بالمصانع.

عودة النشاط

وقال: حسب الأمر الملكي الكريم، تم ربط عودة النشاط باستمرار الالتزام بالتعليمات والإجراءات والتدابير الوقائية التي تفرضها الجهات المختصة، ونحن نتحرى توضيحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي توجيه يقضي بإلغاء القرار الاحترازي السابق الخاص بتقليص نسبة العاملين في المكاتب الإدارية.

مباشرة المخالفات

وتابع م. السالم: فيما يخص تعليق العمل في المكاتب الرئيسة للمصانع، فإن الأمر السامي نص على السماح بشكل عام لشركات المقاولات والمصانع بالعمل، ولكن استئناف العمل بالمكاتب الرئيسية يحتاج إلى توضيح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع متابعة الالتزام بالتوجيهات الحكومية حيال ذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية للمتابعة ومباشرة المخالفات ورفعها للجهات المختصّة لمعاقبة المخالفين، والتي قد تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وذلك حماية للعاملين وأسرهم.

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تباعد جسدي

ولفت إلى أنه سيتم استئناف العمل في المجمعات التجارية بالمدن الصناعية بعد أن تم إيقافها مسبقًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، كصالونات الحلاقة، والأندية الرياضية، والمراكز الترفيهية، حسب ما نص عليه الأمر الملكي الكريم، فضلًا عن التحقق بشكل دوري من تطبيق الإجراءات وقياس درجة حرارة الزوّار.

عزل المدينة

وأفاد بأنه بخصوص المدينة الصناعية الثانية بالدمام، فقد تم التعميم على الشركاء بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة، ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارًا من يوم الأحد 3 مايو وحتى إشعار آخر، مع استثناء عمليات شحن ونقل البضائع، فيما شمل التعميم تشغيل المصانع الحيوية بثلث طاقتها، والسماح بدخول المديرين والمهندسين والعاملين فيها، مع عدم خروجهم منها في أوقات منع التجول.

استمرار الإنتاج

وأوضح م. السالم أنه لضمان استمرار عمليات الإنتاج خلال فترة منع الدخول والخروج من المدينة الصناعية، يجب الانتهاء من عمل الترتيبات اللازمة لذلك قبل الساعة الثالثة مساء، بدءًا من الأحد 3 مايو إضافة إلى سرعة نقل الطاقم الإداري والتشغيلي الضروري لاستمرار عمليات الإنتاج، مع السماح لهم بالإقامة في المنشآت السكنية القائمة داخل المدينة الصناعية، أو التقديم على الموقع الإلكتروني لـ «مدن» للحصول على موافقة بالسكن داخل المصانع مع الالتزام بالشروط المطلوبة.

جاهزية المصانع

وأكمل أن «مدن» بادرت كذلك إلى تنسيق وتنفيذ زيارات للمصانع الدوائية والغذائية، والاطلاع على جهوزيتها، وتنفيذ 180 زيارة للمصانع الحيوية، وإغلاق المنطقة الترفيهية والأماكن العامة، وتنسيق وتنفيذ زيارات للمصانع ذات الكثافة العمالية العالية، والاطلاع على جهوزيتها، ورفع التقرير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتنسيق مع اللجنة الحكومية المشكلة لزيارة سكن العمال، فضلًا عن الحرص على نظافة وتعقيم المبنى الإداري من الخارج والداخل، ونظافة وتعقيم الأرصفة بالمجمعات التجارية والمنطقة السكنية وبحيرة «مدن»، ونظافة وتعقيم سكن العمال «ثلاث مرات يوميا»، إضافة إلى إلزام عمال المقاول بالمستلزمات الوقائية «كمامات و قفازات» وقياس درجة الحرارة بشكل يومي، وتنفيذ أعمال المكافحة «الرش بالمبيدات» ونظافة وتعقيم الحاويات بالمدينة الصناعية.

إسكان مؤقت

وأبان أن «مدن» بدأت قبل أكثر من أسبوع، أعمال تجهيز إسكان مؤقت لاستقبال العمالة الوافدة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، على مساحة 10 آلاف م² بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، وغرفة الشرقية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن توفر «مدن» خدمات المياه والصرف الصحي، فيما تُنسّق مع المديرية العامة للدفاع المدني للإشراف على سلامة المنشآت على أن يتم توفير فرقة إطفاء للموقع لاحقًا، فيما تتولى شرطة المنطقة الشرقية تأمين الموقع.

دعم رواد الأعمال

وأكد م. السالم أن «مدن» مستمرة في دعم رواد ورائدات الأعمال من خلال الاتفاقيات التي وقعتها مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة «واعد»، ومبادرة شركة «سابك» الوطنية «نساند»؛ لتوفير دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي.

أمن غذائي

ونوه باهتمام رؤية السعودية 2030 بتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، مبينًا أن «مدن» باعتبارها إحدى الجهات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الرؤية، فإنها تحتضن 6 مدن صناعية في القطاع الشرقي، يتوافر بها أكثر من 100 مصنع غذائي و19 مصنعًا طبيًا بين منتج، وتحت الإنشاء، منها أكثر من 55 مصنعًا غذائيًا، و8 مصانع طبية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما وصلت نسبة نمو النشاط الدوائي بالعقود الصناعية قُرابة 70% خلال عام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م.