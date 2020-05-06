شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: أنظمة المملكة تكفل الحرية الدينية والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الهيئة، خلال اجتماع للمجلس، برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، أمس، عبر الشبكة الافتراضية، إلى الجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيَّز الالتزامات إلى حيَّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأكد المجلس على كفالة أنظمة المملكة لجميع الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن ذلك الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم.
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