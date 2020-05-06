شكرا لقرائتكم خبر عن 37 شاحنة إغاثية لليمن والان نبدء بالتفاصيل

عبرت 37 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي بالفترة من 30 أبريل إلى 7 مايو 2020 تحمل على متنها 5،230 سلة غذائية تزن 627 طنا، و29،250 كرتونا من التمور تزن 234 طنا ، و640 حقيبة إيوائية تزن 13 طنا و200 كيلوجرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت.

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