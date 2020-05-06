شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون ريال غرامة والسجن 5 سنوات لتعمد نقل كورونا الداخلية: معاقبة مستخدم «تصريح التنقل» في غير ما خصص له والان نبدء بالتفاصيل
ثانياً: يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن 10,000 ريال ولا تزيد على 100,000 ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.
ثالـثاً: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200,000 ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
رابعاً: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نصف مليون ريال غرامة والسجن
5 سنوات لتعمد نقل كورونا
الداخلية: معاقبة مستخدم «تصريح التنقل» في غير ما خصص له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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