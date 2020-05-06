شكرا لقرائتكم خبر عن تفطير 6 آلاف صائم في البوسنة والان نبدء بالتفاصيل

تتواصل عملية توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين لعام 1441 في البوسنة والهرسك، عبر مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، لتشمل مناطق مختلفة كمدينة موستار الجنوبية وما يجاورها من القرى، ومناطق متفرقة من شرق البوسنة مثل رودو، وغوراجدي، وزفورنيك وسريبرينيتسا. بالإضافة إلى الأرياف المحيطة بمدينة زينيتسا وعلى الخصوص منطقة جيليزنو بولي التي تعرضت لكوارث بيئية متعددة خلال السنوات الماضية كالفيضانات والانزلاقات التي تسببت في هدم البيوت. وقد تم خلال الأيام الثلاثة الماضية توزيع قرابة 1000 سلة غذائية استفاد منها ما يزيد على 6 آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين، وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على تنفيذها وبمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف البرنامج وشمولية المستفيدين منه.

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