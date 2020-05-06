شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة المملكة في ورشة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية مساء أمس عن بعد في ورشة عمل نظمها الإقليم الكشفي العربي -المنظمة الكشفية العربية- وتناولت «السياسة العالمية لمشاركة الشباب»، بهدف تأكيد مشاركة الشباب على جميع المستويات في الحركة الكشفية من خلال تقديم الدعم والتمكين والمشاركة. وتناولت الورشة التي أدارها مدير تطوير الشباب بالإقليم الكشفي العربي نسيم ضناوي عدة محاور منها: التعريف بالسياسة الكشفية العالمية لبرنامج الشباب، ومبادئ الحركة الكشفية وعلاقتها ببرامج الشباب.

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