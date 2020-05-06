شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف سلة رمضانية من مركز الملك سلمان للمحتاجين في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض، عبر تقديم المساعدات بمختلف أشكالها خاصة المساعدات الغذائية للمحتاجين، والتي بلغ مجموعها 5288 سلة غذائية.

السودان

قد وزع المركز أول أمس 1،950 سلة غذائية رمضانية في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان. استفاد منها 10،700 فرد، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية. حيث جرى توزيع 950 سلة غذائية في محلية الرصيرص استفاد منها 5،700 فرد، و550 سلة غذائية في محلية باو، استفاد منها 3،300 فرد، و450 سلة غذائية في محلية قيسان، استفاد منها 2،700 فرد. ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 38،211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان.

باكستان

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وواصل المركز لليوم الحادي عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس «كوفيد - 19» حيث جرى توزيع 1،463 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 8،778 فردا في مناطق لاهور، ومظفر جر، وباك باتان، وتوبا تيك سنق، وراجنبور، بإقليم البنجاب. كما جرى توزيع 400 سلة غذائية تزن 13 طنا في منطقة لاهور، استفاد منها 2،400 فرد، و240 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1،440 فرد، و260 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1،560 فردا، و260 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1،560 فردا، و303 سلال غذائية تزن 10 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 1،818 فردا. ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

اليمن

وقام المركز بتوزيع 1،875 كرتونا من التمور للأسر الأشد فقرا والنازحين والمتضررين في محافظة المهرة. حيث جرى توزيع 900 كرتون تمور في مديرية المسيلة و975 كرتون تمور في مديرية سيحوت، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وهي ضمن مشروع توزيع 11،000 كرتون تمور مخصصة لمحافظة المهرة. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.