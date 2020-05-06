شكرا لقرائتكم خبر عن 2455 خدمة طبية بمركز الجعدة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات 2455 شخصا خلال الفترة من 23 حتى 30 أبريل 2020، في قسم الطوارئ 224 مستفيداً، وقسم الباطنية 198 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 44 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 188 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 438 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 84 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، فيما نفذ 10 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر والأشعة 208 أشخاص، وصرفت الأدوية لـ 718 فردًا، وراجع قسم نقل الدم مستفيدان فقط ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 339 فردا.

كما واصل المركز خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة. وجرى خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2020م ضخ 105,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 55,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.