شكرا لقرائتكم خبر عن 2455 خدمة طبية بمركز الجعدة والان نبدء بالتفاصيل
كما واصل المركز خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة. وجرى خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2020م ضخ 105,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 55,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.
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