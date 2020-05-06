شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية نيوم تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب والان نبدء بالتفاصيل
ويدعم البرنامج أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير رأس المال البشري في تخصصات تساعد على نمو الناتج المحلي غير النفطي. وستكون الأولوية في القبول لأبناء منطقة نيوم وتبوك، وبمقدور جميع المتقدمين التسجيل في البرنامج من خلال موقع الأكاديمية.
وبرنامج «نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف» هو أحد برامج متعددة لبناء القدرات للمجتمع المحلي أطلقتها شركة نيوم ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، حيث سبق أن أطلقت برنامج الابتعاث إلى الجامعات داخل وخارج المملكة، وبرنامجا للتدريب الصيفي للغة الإنجليزية لأبناء منطقة نيوم. وجارٍ العمل على إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية في النصف الثاني من العام الجاري.
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