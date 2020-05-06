شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الخطوط تخفض المياه بمدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية م. حمدي الشراري، أن الشركة فعّلت خطط الطوارئ، لتعويض النقص في كميات المياه المحلاة من المصادر، والتي تغذي مدينة الدمام، ومحافظات الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، وتوابعها.

وتواصلت ”الخليج 365” مع مسؤولين بالمرفق، بالاتصال هاتفيًا، وعبر تطبيق «واتساب» أيضًا، ووعدوا بإعداد إجابة عن الاستفسارات.