شكرا لقرائتكم خبر عن شد الحزام وصيانة لثوب الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل
ويعد هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها قسم صيانة ثوب الكعبة ويتم وفق برنامج ثابت للعمل به، من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.
يذكر أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، نظرا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله- من عناية بالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.
واس - مكة المكرمة
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