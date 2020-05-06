اخبار السعوديه

شد الحزام وصيانة لثوب الكعبة المشرفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شد الحزام وصيانة لثوب الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

تابع قسم صيانة ثوب الكعبة المشرفة بمجمع الملك عبدالعزيز للكسوة، أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة، ليحتفظ برونقه، بالإضافة إلى تثبيت أطرافه.

ويعد هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها قسم صيانة ثوب الكعبة ويتم وفق برنامج ثابت للعمل به، من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.

يذكر أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، نظرا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله- من عناية بالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.

واس - مكة المكرمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شد الحزام وصيانة لثوب الكعبة المشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا