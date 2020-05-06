شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «دليل ذوقيات العمل عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن القسم الخامس في الدليل نقاطًا عديدة أبرزها، عدم استخدام لوحة المفاتيح إلا للضرورة القصوى، واختيار سماعة الرأس، واللباس المناسب، والاهتمام بالبيئة المحيطة، وغلق المايك عند عدم التحدث، وتقديم النفس بلباقة، وترك الهاتف الجوال جانبًا.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية م. محمد الدبل أنه في ظل هذه الظروف بجائحة كورونا ثبت للجميع أن البنية التحتية للاتصالات والإنترنت قوية بالمملكة؛ مما يساعد على العمل والدراسة عن بُعد بما يتوافق مع حجم المتطلبات على كيانات القطاعَين العام والخاص.
وقال مدير عام الجمعية بدر الزياني إن إعداد الدليل جاء بعد الحاجة لفهم طبيعة العمل عن بُعد، الذي يعد نوع جديد من أنواع أداء المهام والأعمال وعدم وجود مراجع عربية تغطي الموضوع.
وأضاف الزياني: هناك عدد من الأعمال تحوّلت إلى افتراضية وأصبحت الاجتماعات جزءًا أساسيًا من العمل، كما أن هناك عددًا من القطاعات العامة والخاصة تحافظ على الإنتاجية واستمرارية العمل عن بُعد.
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