شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة والتحكم» يرصد التهديدات الوبائية والان نبدء بالتفاصيل

يعد مركز القيادة والتحكم، مركزًا لعمليات طوارئ الصحة العامة في منطقة مكة المكرمة، ويعمل تحت إشراف المديرية العامة للشؤون الصحية، وبالتعاون مع إدارات المديرية والمنشآت الصحية التابعة لصحة المنطقة ومحافظاتها.

وينفذ المركز، المراقبة الوبائية، المتمثلة في ترصد التهديدات المحتمل وقوعها ومراقبة جاهزية الشؤون الصحية بالمنطقة وجميع المنشآت الطبية التابعة لها.

وجرى تطوير المركز الذي يتصل بالمركز الرئيس للقيادة والتحكم بوزارة الصحة، والذي يتواصل بشكل دائم مع المنظمات الدولية؛ لضمان الاستعداد التام وسرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة.

ويشكل مركز القيادة والتحكم حلقة الوصل بين مختلف الإدارات «أصحاب المصلحة» المعنية؛ حيث يشرف على تأهب الشؤون الصحية بالمنطقة لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي لمواجهة هذه المهددات.