، في أول ردة فعل بعد أحداث قطر .. حمد بن جاسم يزيل صورة تميم ويؤكد مرجعيتي في البلاد معروفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مغردون : خلافات داخلية ونزاعات بين أجنحة متصارعة بالدوحة

في أول ردة فعل، على ما تردد إنه محاولة انقلاب قادها وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، على أمير البلاد تميم بن حمد، إثر خلافات كبيرة داخل الأسرة الحاكمة في الدوحة، ألمح حمد بن جاسم في تغريدة له إن مرجعيته معروفة، في إشارة إلى الشيخ حمد بن خليفة أمير البلاد السابق، وليس تميم بن حمد الأمير الحالي.

ويعزز هذا، إقدام حمد بن جاسم على إزالة صورة تميم التي كانت في أعلى حسابه في تويتر، ما يؤكد الخلافات بين الطرفين.

وقال حمد في حسابه اليوم "كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".

فيما علق عدد من الإعلاميين على تغريدة حمد بن جاسم ، وقال الإعلامي خالد المطرفي على تغريدة بن جاسم قائلاً : "أرى بين الرماد وميض جمر".

فيما قال المغرد كريستوف " أول إشارة موثوقة صادرة من قطر عبر تغريدة للشيخ حمد بن جاسم، تؤكد وجود خلافات داخلية ونزاعات تجييش إعلامي بين أجنحة متصارعة"

وقال رئيس تحرير إندبندنت عربية عضوان الأحمري " حمد بن جاسم يقول لأمير قطر : أنت لست مرجعي، مرجعي "أبوك" !"

وشكك المغرد بن عويد بشخصية حمد بن جاسم بعد تغريدته قائلاً " بن جاسم في تغريدة جديدة واسلوب جديد ومختلف ، يؤكد الاخبار القادمة من داخل قطرعن توترات ومصادمات وافشال انقلاب كان يقوده بحسب الاعلام التركي، .. من اراد يشتكي علي فمرجعيتي معروفه !

حركة الطيران

ويجمع مغردون على أن تغريدة حمد تعزز الأخبار الواردة بأنه قاد انقلاباً على تميم، الذي يرفض أن يكون مرجعاً له، ويؤكد أن مرجعه الحقيقي هو الشيخ حمد.

وكشفت مصادر صحافية إن حركة الطيران حول الدوحة عبر برنامج «Flightradar24» أظهرت تحركات غير اعتيادية أمس، وتحليقاً للطيران في الأجواء القطرية. وعبر مغردون من داخل قطر عن قلقهم جراء مقاطع الفيديو المتداولة حول دوى الانفجار في الدوحة، إلا أن بعضهم عاد لحذف تغريداته، وفي ظل التحفظ الرسمي والصمت الإعلامي المريب، أشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري داخل الدوحة.

وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أمس مقاطع فيديو توثق دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف داخل قطر، وأشار مغردون قطريون إلى أن الفيديو تم تصويره داخل الدوحة وتحديدا في منطقة الوكرة.

سلسلة من تغريدات

ومن جهة أخرى، كشف المعارض القطرى خالد الهيل فجر اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل ما حدث مؤخرا في مدينة الوكرة القطرية، وتردد أنه انقلاب على تميم بن حمد بقيادة حمد بن جاسم، عبر سلسلة من التغريدات على موقع «تويتر».

وقال المعارض القطري المقيم في لندن، أن ما جرى كان بوادر انقلاب في قطر، بعد عصيان للأوامر العسكرية، وتمرد، مبيناً أنه تمت الاستعانة بما سماه "المستعمر التركي" وقوات التدخل السريع في لخويا لفض العملية.

وأوضح الهيل أن ما حدث في منطقة الوكرة هو: «مشاجرة عائليه تطورت إلى حوادث إطلاق نار في عدة منازل، وكان من ضمن المشاركين مجموعة من الضباط من الأسرة الحاكمة، وتطور الوضع إلى أن دخل أحد الضباط إلى مقر الاستخبارات العسكرية، وصوب نحو ابن عمه في داخل مكتبه وهو الآن في حالة حرجة".

وأفاد أن أحد أفراد الأسرة توجه إلى قصر الوجبه، وأطلق النار على كابينة الحراسة الأولى، حيث أصر على لقاء تميم أو والده حمد بن خليفة، ولكن طلبه رفض على الفور فبادر إلى إطلاق النار في الجو، فتم اعتقاله، ومداهمة منزله لاحقا.

أطماع في الحكم

كما تحدث الهيل عن دور حمد بن جاسم في الحادثة، قائلا: «لاشك أن حمد بن جاسم لديه أطماع في الحكم، وإن حصلت له أي فرصة للانقضاض على الحكم فإنه سيفعل»، واشار إلى أن فكرة أن يكون حمد بن جاسم حاكما لدولة قطر أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفا انه لا يحظى بقبول شعبي ولا توافق دولي. واستبعد الهيل ان تكون لدى حمد بن جاسم الشجاعة للقيام بعملية انقلاب.