، جديد أرقام كورونا في الولايات المتحدة: الوفيات تتجاوز حاجز الـ71 ألف حالة ،

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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في الولايات المتحدة مساء اليوم الثلاثاء حاجز الـ71 ألف حالة.
وسُجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، بما يمثل 5.8 % من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7 % من العدد الإجمالي للمصابين.
ووفق "روسيا اليوم"، بلغ معدل ارتفاع الإصابات حتى الوقت الحالي 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304.
ويمثل نصيب الولايات المتحدة 33.1 % من العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، و27.85 % من حصيلة ضحايا المرض.أمريكا فيروس كورونا الجديد
جديد أرقام كورونا في الولايات المتحدة: الوفيات تتجاوز حاجز الـ71 ألف حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-05
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في الولايات المتحدة مساء اليوم الثلاثاء حاجز الـ71 ألف حالة.
وسُجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، بما يمثل 5.8 % من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7 % من العدد الإجمالي للمصابين.
ووفق "روسيا اليوم"، بلغ معدل ارتفاع الإصابات حتى الوقت الحالي 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304.
ويمثل نصيب الولايات المتحدة 33.1 % من العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، و27.85 % من حصيلة ضحايا المرض.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:14 PM
بلغ معدل ارتفاع الإصابات اليوم 12228 حالة.. بنسبة 33.1 % من العدد الإجمالي بالعالم
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في الولايات المتحدة مساء اليوم الثلاثاء حاجز الـ71 ألف حالة.
وسُجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، بما يمثل 5.8 % من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7 % من العدد الإجمالي للمصابين.
ووفق "روسيا اليوم"، بلغ معدل ارتفاع الإصابات حتى الوقت الحالي 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304.
ويمثل نصيب الولايات المتحدة 33.1 % من العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، و27.85 % من حصيلة ضحايا المرض.
، جديد أرقام كورونا في الولايات المتحدة: الوفيات تتجاوز حاجز الـ71 ألف حالة ،
المصدر : الخليج 365
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