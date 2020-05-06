، جديد أرقام كورونا في الولايات المتحدة: الوفيات تتجاوز حاجز الـ71 ألف حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ معدل ارتفاع الإصابات اليوم 12228 حالة.. بنسبة 33.1 % من العدد الإجمالي بالعالم

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في الولايات المتحدة مساء اليوم الثلاثاء حاجز الـ71 ألف حالة.

وسُجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، بما يمثل 5.8 % من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7 % من العدد الإجمالي للمصابين.

ووفق "روسيا اليوم"، بلغ معدل ارتفاع الإصابات حتى الوقت الحالي 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304.

ويمثل نصيب الولايات المتحدة 33.1 % من العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، و27.85 % من حصيلة ضحايا المرض.أمريكا فيروس كورونا الجديد