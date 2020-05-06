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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام.
ووفق "روسيا اليوم": يرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.
وقالت وزارة الصحة في بيان: إن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الاثنين.فرنسا فيروس كورونا الجديد
في أعلى معدل خلال 6 أيام.. فرنسا تسجل 330 وفاة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-05
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام.
ووفق "روسيا اليوم": يرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.
وقالت وزارة الصحة في بيان: إن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الاثنين.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
09:40 PM
وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام.
ووفق "روسيا اليوم": يرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.
وقالت وزارة الصحة في بيان: إن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الاثنين.
، في أعلى معدل خلال 6 أيام.. فرنسا تسجل 330 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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