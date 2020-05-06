، 4 وفيات و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 2431 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 2431.

وأوضحت الوزارة أن مجموع الوفيات بكورونا في العراق وصل إلى 102، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

وأشارت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 1544.العراق فيروس كورونا الجديد