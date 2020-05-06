شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فتاة من ذوي الهمم تنتقد مشهد انهيار محمود بو شهري بعد ولادة طفل له معاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أنتقدت زينب الخالدي من ذوي الهمم مشهد إنهيار محمود بو شهري فور علمه بولادة طفل له معاق خلال حلقة مسلسل " الكون في كفه ".

وقالت الخالدي خلال مقطع فيديو متداول، - نحن المعاقين نعمة من الله مو هم وكدر، وكنت اتابع المسلسل كل يوم والآن بعد هذا المشهد لم اشاهده لأنه مبالغ فيه.

ويذكر أن أحداث المسلسل تدور حول شمور، المرأة القوية والمتسلطة التي تتحكم بحياة إخوتها الأربعة وزوجاتهم، كونها وليّة نعمتهم ومصدر دخلهم، فلا تدّخر جهدًا في إذلالهم وبسط نفوذها على كل من حولها، إلى أن يكسر حدَث معيّن طبيعة المشهد، فتتغير حال شمور بشكل مفاجئ، وينعكس ذلك على مَجرى الأحداث بِرُمّتها.