شكرا لمتابعة خبر عن إعلان تقويم التعليم عن الاختبار التحصيلي عن بُعد يثير تساؤلات الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة تقويم التعليم عن الاختبار التحصيلي عن بُعد، حيث أثارت تساؤلات الطلاب والطالبات بسبب عدم إصدار توضيح لمسؤول في الهيئة للإجابة عن كيف سيتم التثبت من شخصية مؤدي الاختبار.

وقال بعض الطلاب : هل سيكون نموذجاً واحداً؟، وما هو اسم البرنامج المطبق؟، وهل هو مجرب عالمياً؟، ومن جربه؟

في حين تسأل آخر عن كيف يمكن لهذا الإختبار أن يكون عادلاً وهو عن بُعد، وخلال ساعة واحدة فقط، ويكون ضمن معايير القبول في الجامعات؟ وكيف لهيئة تقويم التعليم أن تتخذ قراراً مثل هذا فيه مجازفة ونسف لجهود الطلاب والطالبات؟