شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. البرق يزين سماء طريف إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وثق مقطع فيديو متداول البرق” الذي شهدته محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم الثلاثاءـ إثر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة وضواحيها .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق غدًا الأربعاء.
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