شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. البرق يزين سماء طريف إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول البرق” الذي شهدته محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم الثلاثاءـ إثر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة وضواحيها .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق غدًا الأربعاء.