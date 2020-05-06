شكرا لمتابعة خبر عن سفير فلسطين بالمملكة: «المسيئون للسعودية ينفخون في قربة مقطوعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال باسم الآغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة، إن المسيئين للمملكة لن ينجحوا في ممارساتهم.

وأضاف في برنامج "يا هلا" : "لم ولن تنجحوا على الإطلاق، السعودية قيادة وشعبا تستحق منا كل شكر وامتنان، وأن نكون معها دائما".

وتابع : "المسيئين للمملكة قلة "تنفخ في قربة مقطوعة" والعلاقات التاريخية بيننا راسخة رسوخ جبال السروات".