شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية. أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية. وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق : يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

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