شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من تعليم الحدود الشمالية بشأن درجات القبول في مدارس التميز العلمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):نشرت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا بشأن آلية القبول التي تمت في مدارس التميز العلمي بعرعر وطريف للعام الدراسي ١٤٤٢ .
وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "نظراً لجائحة كورونا فقد قررت اللجنة التوجيهية للمدارس قبول الطلاب الأعلى درجات في الثالث متوسط ، لتعذر إقامة إختبار قياس مثل السنوات السابقة ".
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