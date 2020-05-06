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توضيح من تعليم الحدود الشمالية بشأن درجات القبول في مدارس التميز العلمي

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

نشرت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا بشأن آلية القبول التي تمت في مدارس التميز العلمي بعرعر وطريف للعام الدراسي ١٤٤٢ .

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "نظراً لجائحة فقد قررت اللجنة التوجيهية للمدارس قبول الطلاب الأعلى درجات في الثالث متوسط ، لتعذر إقامة إختبار قياس مثل السنوات السابقة ".

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