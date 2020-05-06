شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من تعليم الحدود الشمالية بشأن درجات القبول في مدارس التميز العلمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

نشرت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا بشأن آلية القبول التي تمت في مدارس التميز العلمي بعرعر وطريف للعام الدراسي ١٤٤٢ .

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "نظراً لجائحة كورونا فقد قررت اللجنة التوجيهية للمدارس قبول الطلاب الأعلى درجات في الثالث متوسط ، لتعذر إقامة إختبار قياس مثل السنوات السابقة ".