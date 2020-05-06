شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الأرصاد، اليوم الثلاثاء، على استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض.

وقالت الأرصاد إنه من متوقع انتهاء الحالة الأربعاء الساعة 00:30، لافتة إلى أن التأثيرات ستكون نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول بالإضافة إلى انعدام الرؤية.

وتغطي هذه الحالة : "الدوادمي، القويعية،عفيف، وادي الدواسر".