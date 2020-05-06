شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة الأرصاد، اليوم الثلاثاء، على استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض.
وقالت الأرصاد إنه من متوقع انتهاء الحالة الأربعاء الساعة 00:30، لافتة إلى أن التأثيرات ستكون نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول بالإضافة إلى انعدام الرؤية.
وتغطي هذه الحالة : "الدوادمي، القويعية،عفيف، وادي الدواسر".
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