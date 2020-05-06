شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور رسمي لـ حمد بن جاسم بعد أنباء قيادته لـ"انقلاب" على أمير قطر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - خرج حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، عن صمته وتحدث لأول مرة بشأن شائعات واتهامات تلاحقه بتدبير انقلاب على النظام الحاكم في البلاد.
ونشر حمد بن جاسم، تغريدة لأول مرة معلقا على الشائعات المستمرة والمتداولة منذ يومين بشأن تخطيطه وتدبيره لانقلاب في قطر ضد العائلة الحاكمة.
وكتب ابن جاسم على حسابه الرسمي في "تويتر": "ذكرت سابقا، إنني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة".
وأضاف: "لست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الأكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي، فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".
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