شكرا لقرائتكم خبر عن ردة فعل الأمير سلطان حين سكب القهوجي عليه الشاي أمام ضيف كبير...فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - روى أحمد الفراج، واقعة حدثت مع الأمير سلطان رحمه الله، حين استضاف ضيف كبير وسكب القهوجي الشاي عليه.
وقال الفراج خلال استضافته ببرنامج “الليوان”: الأمير سلطان رحمه الله، كنت في أحد اللقاءات، وجاء القهوجي، ومعه الشاي، والأمير كان معه ضيف كبير، وكان الضيف في مكان مقابل للأمير، وكنت أجلس بينهما للترجمة.
وأضاف: القهوجي تعثر وطاح وانكب الشاي على ثوب الأمير وعلى “البشت”، والموجودين والحرس فزعوا، وأقسم بالله الأمير ابتسم وطلب شاي آخر ولم يقل كلمة للقهوجي الذي ارتكب هذا الخطأ.
وتابع: كنت أريد أن أعلم ماذا حدث مع القهوجي بعد ذلك، فقيل لي إن الأمير لم يسأل عن الموضوع، فهو جبل على السماحة وجبل على الكرم.
كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل الأمير سلطان حين سكب القهوجي عليه الشاي أمام ضيف كبير...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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