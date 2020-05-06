حقيقة إغلاق مستودعات شركة جولي شيك في السعودية

كشفت شركة جولي شيك، يوم الثلاثاء 5 مايو 2020، حقيقة الأنباء المتداولة حول إغلاق مستودعاتها في العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع استمرار تفشي أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الشركة عبر صفحتها في تويتر: تنفي شركة جولي شيك بشكل قاطع جميع الشائعات المتداولة حول إغلاق مستودعها في مدينة الرياض.

وأضافت: تؤكد الشركة لجميع عملائها وشركائها بأن السعودية كانت وستظل دائمًا سوقاً استراتيجياً لجولي شيك، مشيرة إلى أنها ستواصل خدمة المجتمع المحلي بكامل طاقتها.

وكانت شركة جولي شيك قد أصدرت تعليمات جديدة، وفقا لتوجيهات المملكة العربية السعودية وإدارتها؛ لضمان تدابير السلامة، موضحة أنها قامت بتعديل شروط الشحن والدفع لخدمة المستخدمين بشكل أفضل.

Advertisements

وشددت على أن "الدفع عند الاستلام لم يعد متاحا، إذ يكون الدفع عن طريق البطاقة فقط"، مشيرة إلى أن أوقات التسليم ستستغرض وقتا أطول عن المعتاد؛ بسبب جائحة كوفيد 19.

وعبر النشطاء عن غضبهم إزاء تأخر توصيل طلبات شركة جولي شيك إلى محافظات السعودية، إذ دعا أحدهم إلى إقفال التطبيق؛ كون البضاعة الخاصة به لم تصله منذ أكثر من عشرين يوما.

يشار إلى أن شركة جولي شيك تعمل على توصيل المنتجات وشحنها إلى التجار في السعودية، إذ تشمل الملابس والمأكولات والمواد الغذائية بجميع أنواعها، بما يشكل المعلبات والوجبات الجاهزة.