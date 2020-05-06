شاهد.. ظهور الابن الأكبر لسمو ولي العهد

︎ واتس الممكلة .

وثّقت صورة حديثة ، لإبن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، حيث ظهر في الصور إبنه الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما.





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