"هيئة العقار" تُقيم دورة "الصلح والوساطة" للمكاتب المصنفة.. إلكترونيًا

بحضور 98 مكتبًا عقاريًا
أقامت الهيئة العامة للعقار دورة "مقدمة في علم الصلح والوساطة" بالتعاون مع مركز المصالحة بوزارة العدل، مُخصصة للمكاتب العقارية المصنفة بحضور ٩٨ مكتبًا عقاريًا، وذلك عبر المنصات الإلكترونية التفاعلية، ضمن إسهامات الهيئة لدعم وتوطين المهن العقارية وتحسين الكفاءات الوطنية.
وتأتي هذه الدورة تطبيقًا لاتفاقية التعاون بين وزارة العدل و"هيئة العقار"، والعمل التكاملي بين الجهتين لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في القطاع العقاري، بعد اعتماد مركز التحكيم العقاري كمركز مصالحة معتمد، واعتماد محاضر الصلح كسندات تنفيذ.
يذكر أن مركز التحكيم العقاري يختصّ بالنظر في النزاعات العقارية المتعلّقة ببرامج الإسكان، ومنها برنامج اتحاد الملاك وعقد الإيجار الموحد، كما يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية من خلال أتمتة عمليات إصدار وأرشفة الأحكام ومحاضر الصلح.
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