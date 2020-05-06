متحدثة التعليم توجه رسالة مؤثرة للمعلمين والمعلمات: هتفتم باسم الوطن ولبيتم نداءه

وجّهت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، رسالة خاصة للمعلمين والمعلمات بشأن جهودهم التي بذلوها؛ لإتمام عملية التعليم عن بُعد.

وقالت «الشهري»، عبر تويتر، زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات.. هذا الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا هتفتم فيه باسم الوطن ملبّين نداءه لخدمة أبنائكم وبناتكم لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، فشكرًا لكل ما بذلتموه.. بهذا الجيل الواعد يرتقي الوطن، ونرفع بسواعد أبنائه رايةً ترفرف بعز وفخر.

إلى ذلك جددت وزارة التعليم التأكيد على أن عملية «التعليم عن بُعد»، مستمرة حتى نهاية العام الدراسي وفق خيارات متعددة، يبذل خلالها المعلمون والمعلمات جهودا كبيرة مع طلابهم، لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز نواتج التعلم، وعدّدت الوزارة فوائد التقويم عن بعد للطلاب والطالبات، بما يضمن إثراء العملية التعليمة، وتعزيز مستوى تحصيل الطلاب، وثقتهم بأنفسهم، واستمرار رحلتهم التعليمية للمستقبل، فضلًا عن تفاعل المعلمين مع الطلاب بما يظهر مدى إخلاصهم، وسمو رسالتهم، وحرصهم على أبنائهم وبناتهم، ورفع مستوى تحصيلهم.

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