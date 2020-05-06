10 آلاف مستفيد من مبادرة "دواءك يوصلك" بمستشفيات جازان

أوضحت صحة جازان أن عدد المستفيدين من مبادرة «دواءك يوصلك» بمستشفيات المنطقة بلغ 10232 مستفيدًا خلال شهر إبريل الماضي، بمشاركة 318 متطوعًا من المسجلين في منصة التطوع الصحي التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخرًا بعد خضوعهم لبرنامج تأهيلي مكثف في العمل التطوعي، ومكافحة العدوى إلى جانب الصيادلة ومنسوبي المستشفيات.

وكانت صحة جازان قد أعلنت -عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي- عن أرقام الاتصال المخصصة لصرف الأدوية بجميع المستشفيات بالمنطقة، وذلك تنفيذًا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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