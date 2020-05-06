جريمة قتل بسلاح أبيض في "طريف".. ومصادر عاجل: الجاني سلم نفسه

كشفت مصادر لـ"عاجل" عن وقوع جريمة قتل بمحافظة طريف، بعدما أقدم مواطن ثلاثيني على قتل مواطن يسكن بنفس الحي بسلاح أبيض، وأشارت المصادر إلى أن القاتل حدثت بينه وبين المقتول مشادة كلامية حول حسابات تهكيريّة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر إن القاتل حذر أسرة الضحية قبل الجريمة من تصرفات نجلهم تجاهه، وعندما علم الضحية بما حدث طلب من الالتقاء عند محطة وقود ، بعدها أشهر سلاحه الأبيض في وجهه، لكن الجاني أخذ منه السكين، وخلال الشجار وجّه له طعنة بصدره كانت قاتلة.

وأشارت مصادر "عاجل" إلى أن القاتل والمقتول يسكنان بالقرب من بعض وبشارع واحد، وبيّنت المصادر أن القاتل سلم نفسه لشرطة محافظة طريف بعد أن اختفى لمدة 36 ساعة من تنفيذ جريمة القتل.