8 أمراض تسببت في إعدام 748 ألف رأس ماشية

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تسبب 8 أمراض في إعدام 748 ألف رأس ماشية جزئيا خلال العام الماضي 1440.

وحسب تقرير إحصائي حديث أعدته وزارة الشؤون البلدية والقروية، تصدر مرض الالتهاب الرئوي قائمة الأمراض التي تسببت في إعدام المواشي خلال 1440، إذ أدى إلى إعدام 290128 رأس ماشية، فيما جاءت الإصابة بالخواريج في المرتبة الثانية، وتسببت في إعدام 120239 رأس ماشية.

ويشير التقرير إلى تسجيل المنطقة الشرقية أكبر عدد حالات الإعدام الجزئي للمواشي بسبب الأمراض بإعدام 154370 رأس ماشية، تليها منطقة الرياض بإعدام 186958رأسا، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة إعدام 98717 رأسا.

الأمراض التي سببت إعداما للمواشي

هيدانيد

70359

أخرى 68725

تلف الكبد

71020

التهاب رئوي

290128

خواريج

120239

سل كاذب

13381

حويصلات ديدان

58231

احتقان كدمات شريطية

55986

المجموع 748069

المواشي المعدمة حسب المنطقة

الرياض

186958

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مكة المكرمة

98717

المدينة المنورة

59602

القصيم

24779

الشرقية

154370

تبوك

44467

عسير

59587

حائل

8617

الحدود الشمالية

21839

نجران

23108

جازان

33144

الباحة

13854