8 أمراض تسببت في إعدام 748 ألف رأس ماشية

وحسب تقرير إحصائي حديث أعدته وزارة الشؤون البلدية والقروية، تصدر مرض الالتهاب الرئوي قائمة الأمراض التي تسببت في إعدام المواشي خلال 1440، إذ أدى إلى إعدام 290128 رأس ماشية، فيما جاءت الإصابة بالخواريج في المرتبة الثانية، وتسببت في إعدام 120239 رأس ماشية.
ويشير التقرير إلى تسجيل المنطقة الشرقية أكبر عدد حالات الإعدام الجزئي للمواشي بسبب الأمراض بإعدام 154370 رأس ماشية، تليها منطقة الرياض بإعدام 186958رأسا، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة إعدام 98717 رأسا.
الأمراض التي سببت إعداما للمواشي
هيدانيد
70359
أخرى 68725
تلف الكبد
71020
التهاب رئوي
290128
خواريج
120239
سل كاذب
13381
حويصلات ديدان
58231
احتقان كدمات شريطية
55986
المجموع 748069
المواشي المعدمة حسب المنطقة
الرياض
186958
مكة المكرمة
98717
المدينة المنورة
59602
القصيم
24779
الشرقية
154370
تبوك
44467
عسير
59587
حائل
8617
الحدود الشمالية
21839
نجران
23108
جازان
33144
الباحة
13854
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