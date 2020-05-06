معين تعزز كفاءة العمل القضائي عن بعد

وأعدّ ديوان المظالم خطة شاملة لاستمرارية العمل عن بعد، من خلال تطوير العديد من الخدمات والأنظمة التقنية التي تمكن من خدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لمنسوبي الديوان أداء أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين، وهم في منازلهم.
يذكر أن منصة معين الإلكترونية تُقدّم الكثير من الخدمات القضائية للمستفيدين تيسيرًا عليهم في متابعة كافة إجراءات التقاضي، كما وفّر ديوان المظالم لهذه المنصة البيئة التقنية المتطورة لإنجاز الأعمال المتعلقة بالشأن القضائي، في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها الآن.
من خطة استمرارية العمل عن بعد
تطوير العديد من الخدمات والأنظمة التقنية
تتيح لمنسوبي الديوان أداء أعمالهم اليومية بكل يسر
ضمان تقديم الخدمات للمستفيدين، وهم في منازلهم
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