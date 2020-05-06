إزالة التلوث البصري بالهفوف التاريخي

أكدت جهات الاختصاص في وكالة شؤون البلديات «بلدية وسط الهفوف التاريخي»، التابعة لأمانة الأحساء، البدء التدريجي في معالجة وترميم وتأهيل واجهات المباني التالفة في موادها وطبقات الخرسانة فيها، والتي تُشكل الخطورة على السلامة العامة، وتطبيق عدد من الإجراءات لإزالة التلوث البصري. وتشمل إزالة الصفائح والأسقف الحديدية من واجهات المحلات وأسطح المباني، وفي الممرات والسكك التجارية الضيقة، ورفع ومعالجة التمديدات العشوائية القائمة لغرض الإضاءة المحدثة في الواجهات والأسقف، وإزالة اللوحات التجارية القديمة والتالفة وغير المستخدمة.
كما تشمل الإجراءات إخضاع أصحاب المستودعات المخالفة لاشتراطات السلامة، وضرورة مراجعة المالك حدود البناء الخاص به «المُلكية»، وذلك وفق المستندات الثبوتية، والتأكد من عدم تجاوز خطوط التنظيم، كالتعدي على الأملاك العامة من الأرصفة والطرقات.
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