إسعاف مسنة وسط النفود

أسعفت فرقة الهلال الأحمر بمدينة القاعد بحائل، مساء أول من أمس، امرأة مسنة وسط النفود الكبير.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر سلطان الإبراهيم أن عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل تلقت بلاغا عن مريضة مسنة في هجرة نقذه شمال الجفر والتي تبعد 35 كم، ووجهت العمليات فرقة إسعافية من مركز القاعد وسيارة ذات دفع رباعي، حيث تعد تلك المنطقة وعرة ونافذة، وباشرت الفرقة حال وصولها تقديم الخدمة الإسعافية العاجلة للمريضة ونقلها إلى مستشفى حائل العام.