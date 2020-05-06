إسعاف مسنة وسط النفود

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر سلطان الإبراهيم أن عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل تلقت بلاغا عن مريضة مسنة في هجرة نقذه شمال الجفر والتي تبعد 35 كم، ووجهت العمليات فرقة إسعافية من مركز القاعد وسيارة ذات دفع رباعي، حيث تعد تلك المنطقة وعرة ونافذة، وباشرت الفرقة حال وصولها تقديم الخدمة الإسعافية العاجلة للمريضة ونقلها إلى مستشفى حائل العام.
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